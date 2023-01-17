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برلمانية: قرار وزيرة التضامن بصرف معاش للطفل إنساني وغير مسبوق

أخبار مصر
النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت

 

ثمنت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، كذلك أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هذا القرار الإنساني غير المسبوق يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال، وأن هناك اهتمام حقيقي بهم، مؤكدة المردود الإيجابي لمثل تلك القرارات على المجتمع وحياة الأطفال.

وتوقعت النائبة ندى ألفي ثابت، أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من مثل تلك القرارات الهامة التي تمثل حماية حقيقية للأطفال، موضحًا أهمية القرار في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

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