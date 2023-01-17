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شعبة المخابز: طرح العيش الحر بالمخابز البلدية لغير حاملي البطاقات التموينية قريبًا

توك شو
رغيف الخبز
رغيف الخبز

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تقدم بمقترح لطرح عيش حر بالمخابز البلدية لغير حاملي البطاقات التموينية قريبا، والوزارة وافقت على هذا المقترح، وهذا لفتة كريمة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي. 

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30 مليون مواطن لا يحملون بطاقات الدعم

 وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض المشاكل في حصول الـ30 مليون مواطن الذين لا يحملون بطاقات الدعم، خاصة أن الوزارة قامت بتسليم المخابز السياحية الدقيق بـ10 آلاف جنيه، ولم يحدث أي انضباط في الأسعار.

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تكلفة رغيف الخبز على الدولة 90 قرشا

 وأضاف أن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بأن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 90 قرشا، والمواطن الذي يحصل عليه بـ5 قروش، يستفيد بدعم يصل لـ85 قرشا، ولذلك طرحنًا فكرة  طرح العيش الحر بالمخابز البلدية، من خلال شراء كروت للخبز في مكاتب البريد، وهذه الكروت متعددة الأسعار  على حسب الكمية المرغوبة. 

البطاقات التموينية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي برنامج الحياة اليوم

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