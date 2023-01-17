تحويل المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي
قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل المؤسسة العامة للحبوب في المملكة إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وقال أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ الهيئة في بيان منفصل نشرته الوكالة اليوم إن التغيير سيسهم في "توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي".
وأضاف أن الهيئة ستعمل على عدة ملفات منها "صياغة المخطط الشامل للخزن الاستراتيجي ووضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتطوير نظام الإنذار المبكر للغذاء وتحديد مستهدفات الفقد والهدر الغذائي وتخطيط تنفيذ برامج التوعية للحد منها وعقد الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية".