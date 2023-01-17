تحويل المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي

قرر مجلس الوزراء السعودي ‏تحويل المؤسسة العامة للحبوب في المملكة إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن ‏الغذائي.‏



وقال أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ الهيئة في بيان منفصل نشرته الوكالة ‏اليوم إن التغيير سيسهم في "توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ‏منظومة الأمن الغذائي".‏



وأضاف أن الهيئة ستعمل على عدة ملفات منها "صياغة المخطط الشامل للخزن ‏الاستراتيجي ووضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتطوير نظام الإنذار المبكر ‏للغذاء وتحديد مستهدفات الفقد والهدر الغذائي وتخطيط تنفيذ برامج التوعية للحد ‏منها وعقد الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية".‏