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تحويل المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قرر مجلس الوزراء السعودي ‏تحويل المؤسسة العامة للحبوب في المملكة إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن ‏الغذائي.‏


وقال أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ الهيئة في بيان منفصل نشرته الوكالة ‏اليوم إن التغيير سيسهم في "توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ‏منظومة الأمن الغذائي".‏


وأضاف أن الهيئة ستعمل على عدة ملفات منها "صياغة المخطط الشامل للخزن ‏الاستراتيجي ووضع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتطوير نظام الإنذار المبكر ‏للغذاء وتحديد مستهدفات الفقد والهدر الغذائي وتخطيط تنفيذ برامج التوعية للحد ‏منها وعقد الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية".‏

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