عاجل.. حديد عز تبلغ التجار زيادة جديدة في الاسعار

أعلنت شركة حديد عز رفع اسعارها من جديد خلال شهر مارس بقيمة وصلت إلى 1000 جنيه للطن.

وقال تجار بشعبة مواد البناء، إن شركة حديد عز ابلغتهم بزيادة سعر طن الحديد تسليم ارض المصنع إلى 26985 جنيه للطن، من 25985 جنيه للطن.

وكانت عدد من شركات الحديد اعلنت زيادات في اسعار طن حديد السليح خلال الشهرين الماضيين متأثرة بارتفاع اسعار الدولار، حتي وصل أعلي سعر طن حديد تسليح تسليم ارض المصنع إلى 27 الف جنيه لحديد الجارحي.

وعلى صعيد اسعار المستهلك فقد سجلت اسعار الحديد قفزات حتي وصل سعر طن للمستهلك إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 32 ألف جنيه للطن الواحد.