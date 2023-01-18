منصة لتداول العملات المشفرة تستعد للإغلاق فبراير المقبل وتدعو العملاء لسحب أموالهم

أعلنت منصة كوينسباز “Coinbase” الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني إنها ستغلق قريبًا خدمات تداول العملات المشفرة في اليابان، مشيرة إلى ظروف السوق الصعبة.

أمام العملاء في اليابان حتى 16 فبراير/شباط لسحب ممتلكاتهم من العملات المشفرة والورقية من المنصة، ويمكن للمستخدمين نقل أموالهم إلى محافظ أخرى من اختيارهم أو تصفية محفظتهم والانسحاب إلى حساب مصرفي محلي، وفقًا لإعلان المنصة.

سيتم تحويل أي أصول رقمية متبقية محتفظ بها على Coinbase إلى الين الياباني بعد 17 فبراير.

وقالت Coinbase: "نظرًا لظروف السوق، اتخذت شركتنا قرارًا صعبًا بوقف العمليات في اليابان وإجراء مراجعة كاملة لأعمالنا في البلاد". "ومع ذلك، نحن ملتزمون بجعل هذا الانتقال سلسًا قدر الإمكان لعملائنا الكرام."

تأتي هذه الأخبار وسط وقت صعب تمر به الصناعة، التي فقدت ما يقرب من ثلثي قيمتها السوقية منذ أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021.

كانت العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين تتجه صعودًا في الأسابيع الأخيرة ولكنها لا تزال منخفضة بنسبة 68% من ذروتها، وفقا لـ Messari.

ارتفع سهم Coinbase بنسبة 3.86% إلى 56.23 دولارًا الأربعاء 18 يناير، وارتفع سعر السهم بنسبة 53% في الأيام الخمسة الماضية مع الارتفاع في أسواق العملات المشفرة والتسريح الحاد لعمال الشركة.