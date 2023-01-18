"البراوي": أسست حزب صوت الشعب لخدمة الوطن والمواطن

هنأ المستشار أحمد البراوي وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب، الدكتور محمد بدران رئيس الحزب على توليه منصبه.



وقال: “أسست الحزب لخدمة الوطن والمواطن وبدران إضافة قوية لتحقيق هذا الهدف، وأنه على يقين تام أن الحزب سيشهد طفرة سياسية خلال الفترة القادمة بقيادة بدران”.



وأشار أنه قام بتأسيس هذا الحزب من أجل دعم الوطن والمواطن المصري، وكان لديه طموح أن يصبح هذا الحزب أكبر حزب في مصر، والآن مع وجود بدران كرمز للشباب بتاريخه السياسي بتأسيس حزب مستقبل وطن، سيكون إضافة لحزب صوت الشعب وسببا في نجاحه كما كان يحلم.



وأكد: “جميعا سنعمل معه يدا بيد، لثقتنا فيه بناء عن تجربتنا في العمل معه منذ عام ٢٠١٣ بحزب مستقبل وطن، فكنا شركاء النجاح”.



وتابع: “ندعم القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة”، داعيا جميع الشباب بصفته وكيل مؤسسين الحزب، الانضمام لصوت الشعب، ودعوة أخرى لأعضاء حزب صوت الشعب أن يكون لهم دور مؤثر الفترة القادمة بالحزب بقيادة الدكتور محمد بدران.