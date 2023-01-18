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تباين أداء البورصات الأوروبية في ختام التعاملات

الاقتصاد
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية


تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب ‏صدور بيانات التضخم بالمملكة المتحدة فضلًا عن تقييم البيانات الأميركية.‏


وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن التضخم في بريطانيا ارتفع في الشهر ‏الماضي إلى 10.5% على أساس سنوي، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات.‏


في المقابل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر ‏كانون الأول الأمر الذي يلمح إلى المزيد من التباطؤ في الضغوط التضخمية.‏


وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7830 ‏نقطة، واستقر مؤشر ‏DAX‏ الألماني عند 15182 نقطة، في حين ارتفع ‏CAC 40‎‏ ‏الفرنسي بنسبة 0.15 إلى 7083 نقطة، كما ارتفع ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.2% إلى ‏‏457 نقطة.‏

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