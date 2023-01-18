تباين أداء البورصات الأوروبية في ختام التعاملات
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم بالمملكة المتحدة فضلًا عن تقييم البيانات الأميركية.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن التضخم في بريطانيا ارتفع في الشهر الماضي إلى 10.5% على أساس سنوي، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات.
في المقابل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر كانون الأول الأمر الذي يلمح إلى المزيد من التباطؤ في الضغوط التضخمية.
وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7830 نقطة، واستقر مؤشر DAX الألماني عند 15182 نقطة، في حين ارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.15 إلى 7083 نقطة، كما ارتفع Stoxx 600 بنسبة 0.2% إلى 457 نقطة.