تباين أداء البورصات الأوروبية في ختام التعاملات



تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب ‏صدور بيانات التضخم بالمملكة المتحدة فضلًا عن تقييم البيانات الأميركية.‏



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن التضخم في بريطانيا ارتفع في الشهر ‏الماضي إلى 10.5% على أساس سنوي، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات.‏



في المقابل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر ‏كانون الأول الأمر الذي يلمح إلى المزيد من التباطؤ في الضغوط التضخمية.‏



وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7830 ‏نقطة، واستقر مؤشر ‏DAX‏ الألماني عند 15182 نقطة، في حين ارتفع ‏CAC 40‎‏ ‏الفرنسي بنسبة 0.15 إلى 7083 نقطة، كما ارتفع ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.2% إلى ‏‏457 نقطة.‏