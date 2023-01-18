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الذهب تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

تحولت أسعار الذهب للانخفاض بختام تعاملات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها بفضل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة لكنها ما زالت فوق مستوى 1900 دولار وذلك وسط إشارات من أعضاء بارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى نيتهم مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وقلص الدولار خسائره واستقر بعدما هبط لأدنى مستوى في عدة أشهر، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896.32 دولار في وقت سابق.

وجرت تسوية العقود الآجلة للذهب الأمريكي منخفضة 0.2 بالمئة عند 1907 دولارات.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1041.25 دولار وخسر البلاديوم اثنين بالمئة ليسجل 1708.59 دولار.

أسعار الذهب اسعار الفائدة المعاملات الفورية العقود الآجلة سعر الأوقية

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