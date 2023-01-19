سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 19-1-2023 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالا بحثيا متزايدا في ظل الاضطراب الكبير الذي تشهده العملة الأمريكية الخضراء مقابل الجنيه المصري، والارتفاع الملحوظ في الآونة الأخيرة، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن الأسعار بشكل يومي.

سعر الدولار اليوم

واضطرب سعر الدولار في مختلف البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، قبل أن يستقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023 في بداية التعاملات الصباحية.

وتقدم بوابة الفجر تحديثا مستمرا لأسعار الدولار والعملات بالبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، خلال تعاملات اليوم الخميس 19 يناير 2023، حيث سجل سعر الدولار 29.6 للشراء، 29.7 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل صرف الدولار في البنك الأهلى، الخميس 19 يناير 2023، سعر 29.5 جنيه للشراء 29.6 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 19 يناير، 29.5 جنيه للشراء 29.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023 في البنك التجارى الدولى

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس 19 يناير 2023 في بداية التعاملات إلى 29.6 جنيه للشراء. 7. 29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023، في المصرف المتحد سعر 29.6 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد 7. 29

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023 في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023 في بنك الإسكندرية سعر 29.6 جنيه للشراء، كما سجل سعر 29.7 للبيع.