حالة الطقس اليوم الخميس 19-1-2023 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 19 يناير 2023، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي شهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس طقسا باردا فى الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس أن درجات الحرارة تميل للانخفاض ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وتكون شديدة البرودة على جنوب البلاد، ويصل الطقس حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

بيان حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19-1-2023 في جمهورية مصر العربية

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 07.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09.

حالة الطقس وموعد انتهاء الشتاء

وبدأ فصل الشتاء في الـ21 من ديسمبر الماضي فلكيا ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق الـ20 من مارس 2023 الذي يوافق 28 شعبان، ليبلغ طول فصل الشتاء 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة.