موعد أول أيام شهر رمضان 2023 وأجازاته الرسمية وعدد ساعات الصوم

موعد أول أيام شهر رمضان 2023، يبحث المسلمون في مصر ومختلف بقاع العالم عن موعد أول أيام رمضان، لما يحمله الشهر من مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، ونظرا للخير الكثير الذي يوجد به، ففيه ليلة خير من ألف شهر، ويزيد الجزاء وتكثر فيه الخيرات، وتستجاب الدعوات، كما أن للصائم دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب.

أول أيام شهر رمضان 2023

ويفصلنا عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 قرابة الـ62 يوما وهو ما تشير إليه الحسابات الفلكية التي أوضحت أن شهر رمضان 1444 هجريا سيكون فلكيًا يوم الخميس الموافق الـ23 من مارس المقبل.

كيفية تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023

ويعتمد تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 على الرؤية الشرعية، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

أول أيام شهر رمضان 2023 وفضله

ويمتلك شهر رمضان الكريم مكانة كبيرة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث يكثر فيه الفضل والجزاء، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، كما أن به ليلة هي خير من ألف شهر – ليلة القدر- من أقامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو شهر نزل فيه القرءان.

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2023

ويتساءل الكثيرون بعد معرفة موعد أول أيام شهر رمضان 2023 عن عدد ساعات الصوم في أول أيام الشهر الكريم والذي يبلغ 15 ساعة 25 دقيقة، وذلك وفقا لما ورد في الحسابات الفلكية، وذلك بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أجازات شهر رمضان 2023 الرسمية

ويشهد شهر رمضان 2023 وجود عدد من الأجازات الرسمية والعطلات على رأسها العطلات الأسبوعية وأجازة شم النسيم، وهي على التوالي "24، 25، 31" مارس، "1 أبريل، 7، 8، 14،15،" أجازات الجمعة والسبت من كل أسبوع إلى جانب يوم 17 أبريل بمناسبة شم النسيم، الذي يوافق الـ26 من رمضان.