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"4 ألوان".. تفاصيل نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أخبار مصر
رضا حجازى
رضا حجازى

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي فى شكل ألوان، مشددة على ضرورة مراجعة نتائج الطلاب بدقة وسرية وإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين لدرجة الطالب فى امتحان الترم وتحويلها إلى ألوان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

وزارة التربية والتعليم مدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم سري المعارف

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