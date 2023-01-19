عودة سعد الصغير لزوجته برلنتي عامر.. تعرف على التفاصيل

عاد الفنان سعد الصغير لطليقته الراقصة برلنتي عامر، بعدما أعلن مؤخرًا عن قيامها بإجراء محادثات مخلة مع أحد الأشخاص، وتبين بعد ذلك أنها مناوشات لمحاولة استفزازه،إذ تبين أنها محادثات مع أخيها مصطفى عامر.

سعد الصغير يكشف تفاصيل عودته لزوجته برلنتي عامر

وأعلنت الفنانة برلنتي عامر، عبر حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن عودتها للفنان سعد الصغير، حيث نشرت مقطع فيديو له، قال فيه: "لقيت رسالة بعتاها برلنتي لواحد بتقوله إيه انت عمري انت حياتي وردت عليه بتقوله اتطلقت من سعد وفي الآخر طلع، اللي بعتاله الرسالة ده اخوها مصطفي عامر، وبقولها عملتي ليه كده قالت لي عشان جتلي معلومة إنك بتكلم واحدة تانية، وقولت لها والمصحف تطلعي منظرك وحش ليه".

تقديم الفنان سعد الصغير بلاغات ضد طليقته

وتصدر سعد الصغير التريند، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تقديمه عدة بلاغات ضد طليقته الراقصة برلنتي عامر، على إثر المحادثات المنتشرة، وقد آثارت تلك البلاغات مناوشات عديدة بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور عدة اخبار تتناول حقيقة الخلاف المنتشر وانتشرت شائعات كثيرة حول حقيقة ماحدث.

حقيقة خطوبة برلنتي عامر من شخص مجهول الهوية

وقد نشرت برلنتي عامر مؤخرًا ؤصورة عبر حسابها الشخصي بملابس جريئة علي أنغام أغنية "تيجي نتجوز بالسر" قد أثارت الجدل بها،حيث نشرت فيديو يفيد بأنها تمت خطبتها من شخص ما وقد تكتمت على صاحب الشخصية وتبين بعد ذلك أن كل ذلك ليس له أساس من الصحة وأنه فقط لاستفزاز سعد الصغير ومحاولة إثارة غضبه.

ويستمتع الثنائى حاليًا بلم الشمل بقضاء بعض الأيام في الغردقة، وذلك بعد حل جميع مشاكل الفترة الماضية التي تبين أنها ليس لها أساس من الصحة.

آخر أعمال سعد الصغير

وكان آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"،وهي بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.