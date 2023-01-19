نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023.. ننشر رابط الاستعلام فور إعلانها

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات التيرم العام بعد انتهاء امتحانات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، وسوف تتاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم لكل محافظة من المحافظات المصرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023.. اختر قسم نتائج الطلاب

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية على محركات البحث، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023، عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، فمع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية، ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمحافظة القاهرة برقم الجلوس، أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم.

كما أشارت التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت في الفترة بين يوم السبت 14 يناير، وتستمر حتى يوم 28 يناير 2023، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام 2023 لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023.

وأعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة، أن امتحانات صفوف النقل بدأت يوم 14 من شهر يناير الحالي، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة، وقد تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بجميع محافظات مصر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023