أهداف مباراة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25 وملخص الشوط الأول تريد الجماهير معرفتها، وذلك بعد انتهاء الشوط الأول بتقد المنتخب العراقي على نظيره العماني، وفيما يلي نقدم لكم أهداف مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج العربي.

أهداف مباراة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25

ويواجه المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور نظيره العماني، مساء يوم الخميس، على استاد البصرة الدولي، في نهائي “خليجي 25”.

شهدت البطولة ظهورا لافتا من جانب “أسود الرافدين” والذين نجحوا في خطف صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وفارق الأهداف عن عمان، وعن أهداف مباراة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25، افتتح العراقي إبراهيم بايش التسجيل في الدقيقة 24.

منتخب العراق تعادل مع عمان سلبيا قبل أن يهزم السعودية 2-0 ثم اكتسح اليمن 5-0.

وفي الجهة الأخرى، تمكن المنتخب العماني في الانتصار على اليمن 3-2 والسعودية 2-1، بخلاف التعادل مع العراق سلبيا بالجولة الأولى.

وتأهل المنتخب العراقي للنهائي بالفوز على قطر بهدفين مقابل، بينما حسم منتخب عمان تأهله بإسقاط البحرين حامل اللقب، بهدف دون رد.