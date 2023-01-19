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موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تريد جماهير القطبين معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقى الأهلي ضد الزمالك السبت 21 يناير 2023 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام.

 

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

يلتقى الأهلي والزمالك السبت 21 يناير 2023 عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبى وأبوظبي.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت 21 يناير 2023 عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام والمقرر لها السبت 21 يناير عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

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