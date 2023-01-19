تراجع البورصات الأوروبية فى الختام بقيادة قطاع التكنولوجيا



تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس التاسع عشر من يناير كانون الثاني، إذ يتابع المستثمرون التوقعات الاقتصادية، وسط خسائر أسهم التكنولوجيا.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس STOXX600 بنحو 1.55% إلى 450 نقطة.

هذا وانخفض فيتش FTSE البريطاني بنسبة 1.07% عند 7747 نقطة، فيما أغلق CAC الفرنسي على خسائر بنحو 1.86% مسجلًا 6951 نقطة، وتراجع داكس DAX الألماني بنحو 1.72% إلى 14920 نقطة.

وقادت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 2.9%.

هذا وكشفت بيانات اقتصادية أن منطقة اليورو سجلت فائضًا معدلًا 13.6 مليار يورو بعد عجز 0.5 مليار في الشهر السابق، ومن المرجح أن هذا يعود لتراجع أسعار الطاقة التي قلصت تكلفة الواردات.

هذا وشهدت فرنسا إضراب واسع النطاق اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 1.1 مليون شخص في الاحتجاجات.