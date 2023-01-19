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زيادة مفاجئة لمخزونات النفط الأميركية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس التاسع عشر من يناير كانون الثاني زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي.

ووفقًا للبيانات الصادرة، زادت مخزونات الخام 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ13 يناير كانون الثاني مقارنة بتوقعات بتراجعها بنحو 2.1 مليون برميل.

هذا وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون إلى 230.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع، بينما كان من المتوقع أن تزيد 122 ألف برميل.

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