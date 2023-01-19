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روسيا تقلص إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستشحن 25.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الخميس، في خفض جديد لإمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الواردة من أوكرانيا إلى احتمال تعافي الإمدادات جزئيا يوم الجمعة.

وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) إلى أدنى مستوى لها ما بعد الاتحاد السوفيتي في عام 2022، إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وأعمال تخريب مشتبه بها أضرت بخط أنابيب رئيسي.

وكانت جازبروم قد خفضت بالفعل التدفقات إلى 32.6 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا يوم الثلاثاء، بانخفاض ثمانية بالمئة تقريبا عن عدة أيام سابقة.

وقالت شركة نقل الغاز الحكومية الأوكرانية إن طلبات العملاء من المتوقع أن تبلغ 35.2 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا غدا الجمعة، مما يشير إلى تعافي جزئي محتمل للإمدادات.

وأحال الكرملين الأسئلة المتعلقة بخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الأيام الماضية إلى جازبروم، قائلا إنها مسألة تجارية.

وقالت شركة الطاقة الايطالية إيني يوم الخميس إن الشركة لا تواجه أي مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا.

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