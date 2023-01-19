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لانتهاكه الخصوصية.. تغريم تطبيق واتساب 5.5 مليون يورو في أيرلندا 

الاقتصاد
بوابة الفجر

فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات يوم الخميس غرامة 5.5 مليون يورو (5.95 مليون دولار) على تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، بسبب انتهاك آخر لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وهي هيئة رائدة معنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على واتساب إعادة تقييم كيفية استخدامه للبيانات الشخصية لتحسين الخدمة.

ويأتي القرار في أعقاب أمر مماثل أصدرته المفوضية هذا الشهر لمنصتي فيسبوك  وإنستجرام التابعتين لميتا أيضا نص على أن الشركة الأم يجب أن تعيد تقييم الأساس القانوني الذي تستند إليه في استهداف الإعلانات من خلال استخدام البيانات الشخصية.

وغرمت المفوضية أيضا واتساب 225 مليون يورو في سبتمبر أيلول 2021 بسبب انتهاكات خلال الفترة نفسها التي وقعت فيها الانتهاكات المرتبطة بقرار اليوم الخميس.

وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المفوضية على ميتا حتى الآن 1.3 مليار يورو.

ميتا بلاتفورمز قوانين الخصوصية الاتحاد الاوروبي منصتي فيسبوك وإنستجرام واتساب

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