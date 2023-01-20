سهير رمزي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت النجمة الكبيرة سهير رمزي، تريند جوجل بعد ظهورها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” على قناة القاهرة والناس، حيث كشفت خلال اللقاء عن أسرار وأسباب تنازلها عن ميراثها من والدها وعلاقتها بأخواتها، وغيرها من الأمور، ويرصد الفجر الفني أبرز تصريحاتها خلال الحلقة.



رأي سهير رمزي في التريندات

كشفت عن رأيها في التريندات قائلة إن تريندات السوشيال ميديا ليست كلها جيدة وليست كلها سلبية ولكن مفهوم الترند حاليًا يوجد به الكثير من الأمور السيئة.

وتابعت:"أكثر حاجة كانت تريند ومتصحش كان عامل الكشري، وأكتر تريند فرحني كان مسلسل القاتل الذي أحبني مع هاني رمزي".

ظهورها في دور الأم



وأكدت: "ليس لدي مانع في تمثيل أمهات نجوم ولكن هناك أشخاص لا يمكن أكون والدتها مثل أي نجم مفيش شبه بيني وبينه قوي".



وأضافت: "موافقة أجسد دور أم كريم عبد العزيز وغيره ودول ولادي وكل سن له حلاوته وده واقع وحقيقة".



موقفها من مشاهدها الجريئة

وأكدت:"لو عاد بي الزمن سأقدم المشاهد الجريئة ولن أحذفها على اليوتيوب، ولو تم عرض أدوار جريئة حاليًا أرفصها".



مسلسل "أم البنات"

وتدور أحداث مسلسل "أم البنات" للفنانة سهير رمزى، حيث تقدم من خلاله أحداث العمل دور أم لـ 5 بنات، ولكل بنت حكاية وقصة خاصة بها، حيث يطرق العمل لحكايات اسرية وعائلية في اطار اجتماعي.

أبطال عمل مسلسل "أم البنات"



ومسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، منة عرفة، هايدي رفعت، هاجر الشرنوبي، سامية الطرابلسي، محمد مهران، وعدد آخر من النجوم، والعمل فكرة وإخراج عبدالعزيز حشاد، وسيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني.



غياب سهير رمزي عن الدراما

غابت سهير رمزي عن المشاركة في أعمال فنية منذ مسلسلات رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوي، عزت العلايلي، بوسي، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، أحمد وفيق، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر.

آخر أعمال سهير رمزي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة "سهير رمزي " مسلسل القاتل الذي أحبني وهو من بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور،، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين.