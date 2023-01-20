موعد مباراة نانت وكليرمون في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفي محمد والقناة الناقلة

يلتقي نادي نانت مع نظيره فريق كليرمون يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير الحالي على ملعب جابرييل مونبيد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الفرنسي.

- موعد مباراة نانت وكليرمون

ومن المقرر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة نانت وكليرمون عصر الأحد في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة و6:00 بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب نانت وكليرمون في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد 4 فوز و9 تعادلات وخسر 6 لقاءات بينما يأتي كليرمون في المركز الثامن برصيد 28 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بأربعة وخسر 7 اخرين.

- القنوات الناقلة لمباراة نانت وكليرمون

وتمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتي ستنقل مباراة نانت ونظيره كليرمون مساء الأحد.