الغاز الطبيعي يصل إلي 24 قرية في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية،اليوم الجمعة عن إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في قرية جزيرة الحمودي بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا،وبذلك يرتفع عدد قرى مبادرة (حياة كريمة) بمحافظة قنا التي استفادت من خدمة الغاز الطبيعي إلى قرية حتى الآن.

وأطلقت شركة (مودرن جاس) المنفذة لمشروعات التوصيل بقرى المحافظة أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية وذلك بعد انتهاءها من تدفيع الغاز بالقرية،وجاري تنفيذ أعمال التوصيل بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

وناشدت شركة (مودرن جاس) المواطنين في قرية جزيرة الحمودي بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط التكلفة على فاتورة الاستهلاك،في إطار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات دون فوائد في المدن والمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأشار المهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة مودرن جاس إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية جزيرة الحمودي سيستفيد منه 450 وحدة سكنية بالقرية ستقوم الشركة بتوصيل الخدمة إليها،وقال أن أعمال توصيل شبكات الغاز للقرية شملت تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 916 متر ضغط تشغيل 7 بار،وتنفيذ تعدية نهر النيل بنظام الدفع النفقي موجه،كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة،وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 9895 مترا شاملة فرعات المنازل.