سعر الذهب اليوم الجمعة 20-1-2023 في الأسواق المحلية

سعر الذهب من أهم الموضوعات التي تشهد تزايدًا بحصيا على مدار اليوم، لما يتمتع به هذا المعدن من أهمية كبيرة لدى شرائح كثيرة من المواطنين، على رأسهم المقبلين على الزواج أو "الخطوبة" أو من يبحثون على وسيلة جيدة لاستثمار أموالهم فيها.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ20 من يناير 2023 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات بأسواق الصاغة المصرية، بعدما شهدت أسعار الذهب أمس انخفاضًا في سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم الجمعة

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة، مع استقرار سعر الذهب العالمي، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ثباتا في سعر الذهب اليوم بعد انخفاضه أمس بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام حسب نوع العيار، كما استقرت أسعار الأوقية عند 1910 دولارا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في سوق الصاغة المصرية 1770 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الذهب عيار 24، نحو 2024 جنيهًا خلال بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وواصل سعر الذهب استقرار ليسجل عيار 18 1517 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-1-2023

وفيما يتعلق بأسعار الجنيه الذهب فقد استقرت خلال تعاملات اليوم مسجلا 14160 جنيهًا.