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شركة محمول تبلغ عن سرقة بيانات ملايين العملاء

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت شركة T-Mobile الأميركية أن بيانات 37 مليون عميل حالي تمت سرقتها أثناء اختراق لبياناتها حدث في نوفمبر الماضي.

هذا وشملت البيانات أسماء المشتركين وأرقام هواتفهم وعناوينهم ونوع الخدمات المشتركين بها وغيرها من المعلومات الشخصية الهامة.

هذا ويمكن جمع هذه المعلومات مع معلومات أخرى مسروقة أو متاحة للجمهور واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم، وقالت T-Mobile إنها تعمل مع الجهات المختصة، وبدأت في إخطار العملاء الذين ربما تكون معلوماتهم قد سربت.

ولم تشر الشركة إلى الإجراءات التي تتخذها في هذه الحالة، ولكنها قد تكون في مأزق بسبب "النفقات الكبيرة" التي سيتسبب بها الاختراق، على الرغم من أن الشركة قالت إنها لا تتوقع تأثيرًا ماديًا على صافي الأرباح.

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