وزير قطاع الأعمال العام يشارك في احتفال سفارة الهند بالعيد 74 للجمهورية

شارك المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في الاحتفال الذي أقامته سفارة الهند بالقاهرة، بمناسبة العيد الرابع والسبعين لجمهورية الهند.



حضر الاحتفال عدد من السادة الوزراء وحشد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة.



قدم المهندس "عصمت" التهنئة للسفير أجيت جوبتيه بمناسبة عيد جمهورية الهند، مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين والتى انعكست فى العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والشراكة فى المشروعات.

أشار أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، ويشهد رئاسة الهند لمجموعة العشرين وتوجيه الدعوة لمصر كدولة شرف، موضحا زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والهند.