هيفاء وهبي تتصدر الترند بسبب إطلالة باللون الأسود

طلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بجلسة تصويرية جديدة تألقت فيها باللون الأسود، وتميزت بنعومتها وأنوثتها الطاغية.

واختارت وهبي ملابسها من تنسيق خبير الصورة والمظهر جورج شمعون، فاعتمدت “كروب توب” مشغولة بالريش بلا أكتاف، من تصميم خالد ومروان Khaled and Marwan، مع Legging

وقالت هيفاء في تعليقها على الصورة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “كوني أنت بلا أعذار”.

وحصدت إطلالة “الديفا” حوالى نصف مليون إعجاب، وأشاد بها عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على غرار جيسي عبدو وجويل مردينيان وعبير شرارة ونور عريض.



يذكر أن هيفاء وهبي انتهت من تصوير فيلم "رمسيس باريس" ومن المقرر طرحه في عيد الفطر عام 2023

و يضم فيلم " رمسيس باريس" عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان مصطفى خاطر، هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ واوس اوس وغيرهم كثير من نجوم الفن من تأليف كريم حسن، إخراج أحمد خالد موسى.



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم أشباح أوروبا، الذي تم طرحه يوم 25 ديسمبر الماضي، والفيلم من بطولتها أمام أحمد الفيشاوي تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار امين جمال، محمد ابو السعود، شريف يسري، انتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي

و تدور احداث فيلم" أشباح أوروبا" في إطار اجتماعي لايت كوميدي حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر

شخصيات توأم.