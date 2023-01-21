حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، تنشر للمتابعينا لكرام من أولياء الأمور، رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور ظهورها واعتمادها رسميا من جانب كل محافظة؛ حيث يبحث أولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، فمن المقرر أن يخوض الطلاب هذه الفترة امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات في 28 من يناير 2023، وبعد انتهاء الامتحانات في جميع المحافظات في 28 يناير 2023 تبدأ بعدها إجازة نصف العام 2023 لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية

والحديث عن نتيجة الشهادة الإعدادية مستمر ومازال الطلاب والطالبات وأولياء يبحثون عن لينك لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، والاطلاع عليها من الروابط المخصصة للظهور فور اعتمادها رسميا من جانب المحافظين.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ونتيجة الشهادة الإعدادية يتم اعتمادها رسميا بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، وستوفر بوابة الفجر الإلكترونية رابط مخصص لذلك لسهولة البحث والتدقيق، ومتابعة كافة التفاصيل حول إعلان وموعد ظهور النتيجة.

وكل طالب يضع في باله خطة لما سيفعله بعد إتمام المرحلة الإعدادية إما سيلحق بالثانوية العامة أو الزراعية الصناعية أو المرحلة التجارية أو الفندقية، كلا حسب ما يريد وحسب المجموع الحاصل كليه كل طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر رابط امتحانات مصر

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا .

. اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

الشهادة الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون هذه الفترة امتحان الصف الثالث الإعدادي 2023، ويتابعون التفاصيل وكافة التواريخ الجدول المحدد لهم الامتحانات، ويطلعون على قرارات وزارة التربية والتعليم لمعرفة آخر التطورات والأخبار الجديد لحظة بلحظة، وبوابة الفجر الإلكترونية بدورها أن تصل للطالب كل ما هو جديد حول آخر التطورات ومواعيد إنتهاء الإجازة ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من الامتحانات يبدأ الطلاب يبحثون عن موعد الإجازة وموعد انتهائها فضلا عن موعد ظهور النتيجة والرابط المخصص للاطلاع عليها، ولمعرفة المجموع الذي سيحصل عليه الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة أو التجارة أو الثانوي الفني الصناعي والزراعي والفندقي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي من أساسيات البحث اليومي من جانب أولياء الامور ومعرفة أهم أخبار التعليم والتفاصيل حول تواريخ انتهاء الامتحانات.

رابط وزارة التربية والتعليم

وبعد الانتهاء من الامتحانات المقرر تأديتها هذه الفترة، يتم فيما بعد اعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا