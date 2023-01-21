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لبنان تعلن عن سعر صرف جديد لليرة اليوم

الاقتصاد
اسعار الليرة في لبنان
اسعار الليرة في لبنان اليوم

أعلن مصرف لبنان المركزي تحديده سعرًا جديدًا للصرف يبلغ 15 ألف ليرةٍ للدولار للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حاليا إلا بالعملة المحلية.

وكان تعميم المركزي رقم 151 مسبقًا يحدد سعر الصرف عند ثمانية آلاف ليرةٍ، قبل أن يتغير بالقرار الأخير، الذي نتج عنه خفضًا بنحو 70 في المئة. بينما حدد سقفًا للسحب يقدر بنحو 1600 دولار شهريًا بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم منذ انهيار القطاع المالي في عام 2019.

وأبقى مصرف لبنان سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف 2019، ثم سمح حينها بتعويم العملة بشكل غير رسمي بعدما تكبد خسائر بعشرات المليارات من الدولارات، على الرغم من أن كل السلع تقريبًا يتم تداولها بسعر السوق. ويتوقع المصرف تغيير السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار في فبراير شباط.

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