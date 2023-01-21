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عاجل..أسعار الذهب تخسر 10 جنيهات للجرام في تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

خسرة اسعار الذهب في مصر اليوم  نحو 10 جنيه للجرام، ليصل سعر عيار 21  إلى 1780 جنيه بعدما كان قدر ارتفع إلى 1790 جنيه للجرام.

 

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2034 جنيه للجرام، كما انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1525 جنيه للجرام، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 14240 جنيه.

 

أسعار الذهب تتراجع عالميا:

 

 وكانت اسعار الذهب قد شهدت  تراجعا في ختام تعاملات الاسبوع  مع ارتفاع الدولار

 

 انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1928.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 22 أبريل نيسان عند 1937.49 دولار. وزادت الأسعار 0.4 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.

 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1928.2 دولار.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1940.50 دولار، بينما هبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1725.04 دولار. ويتجه الاثنان لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

 

 

 

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