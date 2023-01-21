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الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف بحضور جنات وأشرف ذكي وهدى

منوعات
الصحفي موسى صبري
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف

احتفل الصحفي والباحث موسى صبري مع الأستاذة ياسمين محسن بحفل زفافهما وسط لفيف من نجوم الوسط الفني والإعلامي وبعض أساتذة الجامعات وبعض رجال الأعمال وسيدات المجتمع بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.
وأحيت المطربة هدي حفل الزفاف موسى وياسمين وسط فرحة عارمة من الأهل والأصدقاء والأقارب واحتفل الجميع علي نغمات الموسيقى الراقصة والتي نالت جميع الحاضرين.
وقامت المطربة هدي بالاحتفال مع العروسين موسى وياسمين وقاموا بالرقص علي بعض أغانيها منها "ذكي يا ذكي" و"اندهلي حد كبير أكلمه" و"جامدة" وبعض الأغاني التي زادت الفرح بهجة.
وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الوسط الفني علي رأسهم المطربة جنات التي احتفلت معهم بأغنية "حبيبي علي نياته" وحضر زوجها المحامي محمد عثمان والدكتور أشرف ذكي نقيب الفنانين والمطربة هدي والفنان خالد سرحان والفنان محمد نجاتي والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان لقاء سويدان والفنان ألف عمر والفنان أحمد بجة والفنانة رانيا مسعد والفنانة انجي خطاب والفنانة حنان العربي والإعلامية شذا شعبان والفنانة شيري عبد الحميد والفنانة دانا أبو زيد.

الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف
الصحفي موسى صبري وياسمين محسن يحتفلان بحفل الزفاف

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