ميلان يسابق الزمن لتجديد عقد هدافه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إسراع ميلان الإيطالي من محاولته لتجديد عقد نجمه الفرنسي أوليفييه جيرو وسط سلسلة من الأداء السيئ للفريق في الآونة الأخيرة.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن ميلان يريد التأكد من أنهم يحافظون على جيرو إلى ما بعد عقده الحالي، حيث أصبح جزءًا حيويًا من تشكيلة ستيفانو بيولي بعد مشاركته في كأس العالم ولا يُعتقد أنه مهتم بالانضمام إلى نادي جديد.

ميلان يرغب في تجديد عقد البرتغالي لياو

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه بعد تجديد عقد إسماعيل بن ناصر يرغب ميلان الآن في إنهاء تجديد عقد رافائيل لياو قبل أن يجعل جيرو التجديد الثالث في فترة زمنية قصيرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد جيرو البالغ من العمر 36 عامًا سينتهي في نهاية الموسم الحالي لكنه قد يوافق على التجديد حتى يستمر في صفوف ميلان لأطول فترة ممكنة.