جيمي ينضم إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب

وافق مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم علي طلب محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب بالتعاقد مع إسلام جمال "جيمي " مدير الإعداد البدنى بقطاع الناشئين بنادى زد إف سي.

وسيكون إسلام جمال المعد البدنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى تأهيل أكثر من لاعب فى الدورى الممتاز المحلي المصرى هذا الموسم من الناحية البدنية أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الاهلي، ومحمد هلال لاعب البنك الاهلى.



الجدير بالذكر أن إسلام جمال سبق له العمل فى منتخب أمريكا الأوليمبي فى منصب مدرب الأحمال واللياقة البدنية، والذى كان يشارك فى دورة الالعاب الاوليمبية الاخيرة فى طوكيو 2021، ونادي المريخ السوداني عندما كان مشاركًا في دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة.