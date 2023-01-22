حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

كواليس حديث حسين الشحات مع كهربا قبل مباراة القمة

كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس حديثه مع محمود عبد المنعم كهربا قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

وأكد حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه توقع تسجيل كهربا هدف في مرمى الزمالك.

وقال الشحات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: تحدثت مع كهربا وابلغته إنه سوف يحرز هدف في مرمى الزمالك.

واكمل ضاحكا: اكدت لكهربا إنه سوف يسجل وطلبت منه ان يعتزل بعد ذلك الهدف.

واضاف: كهربا لاعب كبير واخ بالنسبة لي ومازال يستطيع افادة الفريق بشكل اكبر.

