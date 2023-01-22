ads

"الفجر" تنشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 بجميع المحافظات

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تحرص “الفجر” على تقديم كافة الخدمات التي تهم قرائها على مدار اليوم ومنها  خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 22 يناير 2023.

القاهرة 
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٠٢ م
صلاة المَغرب ٥:٢٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٣ م
الإسكندرية 
صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص
الشروق ٦:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٠٥ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

أسيوط 
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٢٩ م
صلاة العِشاء ٦:٤٨ م

أسوان 
صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص
الشروق ٧:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٦ م
صلاة العَصر ٣:٤١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٩ م

بني سويف
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٠٤ م
صلاة المَغرب ٥:٢٥ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

الإسماعيلية 
صلاة الفجْر ٥:١٦ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٢:٥٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٤ م
صلاة العِشاء ٦:٣٣ م

سوهاج 
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٠٦ م
صلاة المَغرب ٥:٢٧ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

السويس 
صلاة الفجْر ٥:١٥ ص
الشروق ٦:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

المنصورة 
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٠٠ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٤٢ م.

خدمة مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 بجميع المحافظات التوقيت المحلي لكل محافظة الفجر تنشر مواقيت الصلاة

مواد متعلقة

خدمة مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-1-2023 في محافظة الإسكندرية

الأكثر قراءة

أولى المفاجآت.. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك والمصري وخطوة أخيرة لضم ايبوكا

عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة في واقعة خطف مساعدة الفنانة منة فضالي (خاص)

عاجل.. مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد فيريرا

عاجل.. أول تعليق من رضا عبد العال بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مدرب الزمالك الجديد بعد الخسارة أمام الأهلي

عمرة ودكتور نفسي.. نجم الزمالك يضع روشتة علاج أزمة الأبيض

دويدار يوجه رسالة لجمهور الزمالك: "سيبوا كهربا في حاله"

عاجل.. الزمالك يقرر تأجيل اجتماع حسم مصير فيريرا وميدو يكشف القرارات