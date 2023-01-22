"الفجر" تنشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 بجميع المحافظات

تحرص “الفجر” على تقديم كافة الخدمات التي تهم قرائها على مدار اليوم ومنها خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 22 يناير 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٠٢ م

صلاة المَغرب ٥:٢٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٣ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص

الشروق ٦:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٨ م

صلاة المَغرب ٥:٢٩ م

صلاة العِشاء ٦:٤٨ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص

الشروق ٧:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٦ م

صلاة العَصر ٣:٤١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٠٤ م

صلاة المَغرب ٥:٢٥ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٢:٥٧ م

صلاة المَغرب ٥:١٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:١٤ م

صلاة العِشاء ٦:٣٣ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٠٦ م

صلاة المَغرب ٥:٢٧ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

السويس

صلاة الفجْر ٥:١٥ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٢:٥٧ م

صلاة المَغرب ٥:١٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٤٢ م.