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إطلالة محتشمة لـ رانيا يوسف في حفل جوي أووردز Joy Awards (صورة)

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان محتشم خلال حفل توزيع جوائز جوي أووردز.

 

ولاقى الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف إعجاب متابعيها، فيما قارن البعض إطلابتها الحالية بالإطلالات السابقة لها والتي اعتادت من خلالها على إثارة الجدل.

 

 

فيلم تسجيلي عن أبرز الفنانين الراحلين 
 

وعرض حفل joy Awards فيلمًا تسجيليًا عن أبرز الفنانين الراحلين عن عالمنا، وضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، يمينة بشير، محمد السنعوسي، إبراهيم حجازي، عادل الملا، بيار شمعون، عايدة عبد العزيز، أسامة السيد، عالي كامل، علي الهويريلي، غانم الحمادي، سليمان الملا، رجاء حسين، خالد سامي، جاسم عباس، جوزيف عبود، ذياب مشهور، نور الدين بكر.


كما ضم أيضا كل من جورج الراسي، محسن علم الدين، علي عبد الخالق، انطوانيت، جلال الشرقاوي، أشرف طلفاح، ليلى نصر، ناصر وردياتيو، أحمد يحيى، جعفر الغريب، عبد الله أبو رواس، هشام سليم، مها أبو عوف، تيسير عطية، بشير عباس، شوقي متّى، روميو لحود، عبد الله علال، أحمد حلاوة، داوود جلاجل، سمير صبري، شمعة محمد، زكي فطين عبد الوهاب، أسد محمود، هشام رستم، كريم مدحت، جالا فهمي، وإحسان المنذر.

 


حفل توزيع جوي أووردز Joy Awards
 

واختتم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

 

الفنانين الذي حضروا حفل Joy Awards
 

والجدير بالذكر ان حفل توزيع جوي أووردز Joy Awards  أقيم تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة "MBC".

 وحرص عدد كبير من الفنانين والنجوم العالميين على حضور الحفل، من بينهم جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير رونالدو، صوفيا فيرجارا، أميتاب باتشان، فرقة كايروكي، ياسمين صبري، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.

 

 

 

رانيا يوسف جوي آووردز المتسشار تركي آل الشيخ

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