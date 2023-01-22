200 جنيه.. تعرف على سعر كيلو اللحمة اليوم الأحد

قالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145 إلى 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والمحافظة.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180 إلى 195 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 إلى 195 جنيهًا، والكبدة الضأن 180 إلى 195 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 حتى 130 جنيهًا للكيلو.

وصرح محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سوف يؤثر بشكل كبير في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأعلاف يتم الاعتماد عليها في عمليات التسمين للعجول والدواجن في المزارع.