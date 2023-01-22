ads

توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة في الاجتماع المقبل

الاقتصاد
الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي


صرح كريستوفر والر عضو مجلس المحافظين في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بأنه يؤيد عملية رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وقال والر في تصريحات في نهاية الأسبوع إن الفدرالي بإمكانه خفض حجم زيادة الفائدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يحن لإعلان الانتصار في المعركة ضد التضخم.

وأضاف: استنادًا للبيانات الحالية، فإنها تشير إلى القليل من الاضطراب في المستقبل لذلك فأنا أفضل زيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

ورغم ذلك أكد والر أن الطريق لا يزال طويلًا للوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2%، لذلك يتوقع تأييد التشديد المستمر للسياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد أبطأ وتيرة التشديد النقدي في آخر اجتماع له في 2022 إلى 50 نقطة أساس.

وتابع: السوق لديه توقعات متفائلة للغاية بأن التضخم سوف يتلاشى، لكن نحن لدينا وجهة نظر مختلفة، التضخم لن ينتهي بأعجوبة لكن بالعمل الشاق وبالتالي سيتعين علينا الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.

الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة المعركة ضد التضخم السياسة النقدية التشديد النقدي

الأكثر قراءة

موعد عودة نجم الزمالك للمشاركة في المباريات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

موقف نجم الزمالك من المشاركة بعد الأزمة الأخيرة

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر تريند "جوجل"

موعد طرح الخبز لغير حاملي بطاقة التموين

عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة في واقعة خطف مساعدة الفنانة منة فضالي (خاص)

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأحد 22 يناير بالأسواق ومعارض أهلا رمضان

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب هو الأفضل في لقاء القمة أمام الزمالك