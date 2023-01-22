وزير الإسكان يتابع مشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال الأعمال بمشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تقدر بتكلُفة إجمالية تتجاوز الـ٧ مليارات جنيه بمختلف مناطق المدينة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، وذلك في ضوء العمل على إنجاز خطة الدولة للمشروعات القومية.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تُقدر بنحو ٧٦٨ مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال المدنية 65% من إجمالي الأعمال وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهربائية 28% من إجمالي الأعمال.



وأضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للمرافق، أن مشروع محطة الكهرباء سيخدم المنطقة الصناعية بالمدينة والتي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.



وأضاف المهندس أيمن راشد، أنه جارٍ تنفيذ الخطوط العاجلة لمشروعات الإسكان والمنطقة الصناعية، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالي ٨١٣٦ وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضي المميزة ( الـ١٠٠٠ فدان والـ١٨٠٠ فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة ١٦٠٠ فدان.



وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد جميل، مدير إدارة تنفيذ الكهرباء بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستيني بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول ٣٦ كم كشريان رئيسى بالمدينة، بنسبة إنجاز بلغت 80%، وكذلك الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول ٣.٤ كم، بإجمالي عدد أعمدة صوارى " هاى ماست " بلغ ٧٦٤ عامود إنارة بارتفاع ٢٥ مترا وكشاف ليد قدرة ٣٢٠ وات.



وقال: يخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر وزهراء أكتوبر الجديدة ومشروع بادية ومنطقة الأراضى المميزة ١٠٠٠ فدان ومنطقة الأراضى المميزة ١٨٠٠ فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار(أ - ب)، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.