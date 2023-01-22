ads

"طالبان الصعود الثاني".. جديد مصطفى زهران في معرض القاهرة للكتاب

أخبار مصر
كتاب طالبان الصعود
كتاب "طالبان الصعود الثاني"

يطرح الكاتب والباحث المصري مصطفى زهران أحداث إصداراته "طالبان الصعود الثاني" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

يتناول الكتاب الصادر عن دار مقام للنشر والتوزيع مشهد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول، في أغسطس 2021، والذي يمثل الصعود الثاني للحركة إلى سدة الحكم، مقدما مجموعة من التحليلات السياسية عن قرب للتأثيرات المحتملة لهذا الصعود.

وينطلق الباحث في كتابه من مشهد الصعود الأول عام 1996، بما يحمله من علامات تعجب واستفهام، ليلقي الضوء على عودة الحركة مرة أخرى بعد 20 عامًا من إسقاط حكمها، على الرغم من تغير كثير من الصورة الإعلامية والسياسية للحركة، بين الصعود الأول والثاني، والذي حاولت الحركة أن تظهر فيه بأنها قد بدأت عهدا جديدا من الانفتاح على العالم.

يمكن للقارئ أن يستنتج العلاقة بين الصعوديْن والتغيرات التي طرأت، حيث يستعرض زهران تطور الحركة سياسيًا وجغرافيًا، بداية من نشوء الأصولية الإسلامية في أفغانستان، حتى إقامة الإمارة، وما تخلل ذلك من مقاومة الغزو السوفيتي، وتوافد المقاتلين العرب، وما شكله هذا التوافد من تزاوج بين طالبان وتنظيمات العنف المختلفة.

بعدها ينتقل الباحث لمناقشة علاقة طالبان بغيرها من الجماعات والأقليات، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والشيعة الهزارة، والإيغور وغيرهم.

معرض الكتاب سعر تذكرة معرض الكتاب 2023 طالبان الصعود الثاني

مواد متعلقة

"لو مش هتعرف تروح معرض الكتاب هيجيلك لحد بيتك".. تفاصيل (فيديو)

أحمد بهي الدين: معرض الكتاب "كرنفال" ثقافي

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد سراج يكشف موعد الاعلان عن التفاصيل الخاصة باستاد الأهلي

بدرية طلبة برفقة تركي آل الشيخ وتعلق: "دايمًا مجمعنا"

آخر تطورات صفقات الأهلي الشتوية.. ماذا طلب كولر قبل المونديال؟

هل ينتقل موليكا إلى الأهلي؟.. طالع التفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 22-1-2022 في مصر

عاجل.. تعطيل العمل بالبنوك المصرية يوم الخميس المقبل

تفاصيل الحكم بحبس رئيس جامعة دمنهور 15 عامًا في قضية الرشوة

عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة في واقعة خطف مساعدة الفنانة منة فضالي (خاص)