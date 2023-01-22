"طالبان الصعود الثاني".. جديد مصطفى زهران في معرض القاهرة للكتاب

يطرح الكاتب والباحث المصري مصطفى زهران أحداث إصداراته "طالبان الصعود الثاني" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

يتناول الكتاب الصادر عن دار مقام للنشر والتوزيع مشهد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول، في أغسطس 2021، والذي يمثل الصعود الثاني للحركة إلى سدة الحكم، مقدما مجموعة من التحليلات السياسية عن قرب للتأثيرات المحتملة لهذا الصعود.

وينطلق الباحث في كتابه من مشهد الصعود الأول عام 1996، بما يحمله من علامات تعجب واستفهام، ليلقي الضوء على عودة الحركة مرة أخرى بعد 20 عامًا من إسقاط حكمها، على الرغم من تغير كثير من الصورة الإعلامية والسياسية للحركة، بين الصعود الأول والثاني، والذي حاولت الحركة أن تظهر فيه بأنها قد بدأت عهدا جديدا من الانفتاح على العالم.

يمكن للقارئ أن يستنتج العلاقة بين الصعوديْن والتغيرات التي طرأت، حيث يستعرض زهران تطور الحركة سياسيًا وجغرافيًا، بداية من نشوء الأصولية الإسلامية في أفغانستان، حتى إقامة الإمارة، وما تخلل ذلك من مقاومة الغزو السوفيتي، وتوافد المقاتلين العرب، وما شكله هذا التوافد من تزاوج بين طالبان وتنظيمات العنف المختلفة.

بعدها ينتقل الباحث لمناقشة علاقة طالبان بغيرها من الجماعات والأقليات، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والشيعة الهزارة، والإيغور وغيرهم.