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ألمانيا تبحث تقليص الاعتماد على الصين بشكل تدريجي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.

ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".

وقال فيلت إنه لا بد وأن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

وأضاف "لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".

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