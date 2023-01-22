بث مباشر طرابزون سبور واسطنبول سبور

يلتقي فريق طرابزون سبور الذي يحترف بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره إسطنبول سبور، اليوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري التركي موسم 2022-2023.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة أربع مباريات.

فيما يحتل فريق إسطنبول سبور مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب الدوري التركي؛ حيث يقع في المركز الثامن عشر "قبل الأخير"، برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مباراة.

موعد مباراة طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور في الدوري التركي

تنطلق أحداث مباراة طرابزون سبور وإسطنبول سبور اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن ستاد شينول جونيش ستاديوم أحداث اللقاء اليوم.

في الوقت نفسه انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بتحقيق رفاق تريزيجيه فوزًا بثنائية نظيفة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لصالحه مرة ثانية، وتأكيد تفوقه اليوم، في لقاء الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور في الدوري التركي

تُذاع مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

