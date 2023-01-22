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تحت عنوان: "التراث والهوية العربية في عصر الرقمنة ...الفرص والتحديات"

غدًا.. الإعلامي "محمد شردي" يدير ندوة ثقافية كبرى لـ "الأرشيف والمكتبة الوطنية" الإماراتي

أخبار مصر
محمد مصطفى شردي
محمد مصطفى شردي

يدير الإعلامي محمد مصطفى شردي الندوة الثقافية الكبرى، التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الإثنين، تحت عنوان: "التراث والهوية العربية في عصر الرقمنة...الفرص والتحديات".
يشارك في الندوة نخبة من أبرز رموز وقيادات الفكر والثقافة بمصر والإمارات، منهم الدكتورة نيفين موسى، مستشار وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عبد الله زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث.
تناقش الندوة مجموعة من أهم القضايا الثقافية ذات الاهتمام العربي المشترك، والتي يأتي على رأسها تحديات الحفاظ على الهوية العربية في عصر الرقمنة، وسبل ترسيخ مبادئ الحوار بين المجتمعات والثقافات المختلفة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية.
بالإضافة لسبل تشكيل الوعي وتعزيز التمسك بالهوية العربية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مواجهة تحديات الحفاظ على التراث المصري والعربي، ومنها الفكر المتشدد والإرهاب، والتي أضافت مزيدًا من الأعباء على جهود تشكيل هوية وثقافة الشخصية العربية.

المكتبة الوطنية بالإمارات
المكتبة الوطنية بالإمارات
محمد شردي
محمد شردي
محمد شردي
محمد شردي

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