كلاكيت ثاني مرة.. مروة ناجي تشارك في لجنة تحكيم "إبداع 11" لطلاب الجامعات

رفعت المطربة مروة ناجي، مستوى الحماس لجمهورها بشأن التحاقها بعضوية لجنة تحكيم مسابقة “إبداع 11” لطلاب الجامعات.



ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأرفقتا بتعليق قائلة: "بسم الله نبدأ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نبدأ الجلسة التحضيرية للجنة تحكيم الموسيقى والغناء في مهرجان إبداع 11.

وتابعت: "المسابقة تابعة لوزارة الشباب والرياضة لجميع طلاب جمهورية مصر العربية من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2022-223 بصحبة الموسيقار الكبير Hany Mehanna وأستاذي اللي بتشرف اني اتعلمت مزيكا على ايديه دكتور عز الدين سليم".



ووجهت دعوى للمشاركة في المسابقة قائلة: "يالا يا شباب مستنين إبداعاتكم وعايزين نسمع حاجات حلوة السنة دي ".



مروة ناجي ترفع حماس جمهور الإسكندرية لهذا السبب!



وفي سياق آخر، تستعد المطربة مروة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة والتي تقام في مدينة الإسكندرية تخليدًا لذكرى كوكبة الشرق "أم كلثوم"،



وذلك حرصت المطربة مروة ناجي على تقديم رسالة شكر لكل جمهور الإسكندرية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت: "لكل أهلي وحبايبي جمهور الإسكندرية الغالي سعيدة جدًا، وبتشرف إني هقابلكم في أول حفلة في سنة ٢٠٢٣".

وتابعت: "في حفل ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش، يوم الجمعة الموافق 3 فبراير".



واختتمت:"مع أولى حفلات فرقة بنت البلد قيادة صديقتي العزيزة وعازفة القانون الرائعة عفاف شكري، وبمشاركة الفنانة الجميلة حنان الخولي، ولأول مرة الصوت القمر بسمة عطا".

آخر أعمال مروة ناجي



والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة مروة ناجي أغنية" تعبت من الصبر "من كلمات خالد المبيريك، ألحان سعد القصم، صولو كمان، قانون أحمد القمري، ناي محمد عاطف، جيتار مصطفى نصر، وتوزيع بيشوي سمير، هندسة صوتية ومكساج ميشيل عبد الملك، وتريات أحمد زين وأحمد كمال درويش، تشيللو محمد عبد الفتاح".