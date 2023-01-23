الضرائب: لن يستطيع ممولوا بعض المراكز الضريبية السداد إلا من خلال إنشاء مطالبة بمنظومة الأعمال

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على القيام بعمل تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) للتيسير على الممولين، وضبط التعاملات معهم حيث تم استحداث شاشة إنشاء المدفوعة من خلال الممول خصوصا مع بدء تطبيقها على مركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه على الممولين التابعين للمراكز الضريبية الخمسة ( مركز كبار ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري )الالتزام بسداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات)، وكافة تعاملاتهم مع المصلحة بدلالة رقم المطالبة، لافتًا إلى أن سداد الضريبة بدلالة رقم المطالبة التي تصدر يتم من خلال بطاقات الائتمان، أو البنوك، ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أومن خلال نقاط البيع الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة الموجودة بالمراكز الضريبية.

ولفت " مختار توفيق " إلى أنه لن يستطيع ممولوا هذه المراكز الضريبية سداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات ) إلا من خلال إنشاء مطالبة على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والحصول على رقم المطالبة.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يتم تنظيم ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية من الأحد للخميس في تمام الساعة التاسعة مساء ويتم الإعلان عن الرابط الخاص بها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة من خلال

الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:

www.eta.gov.eg

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.