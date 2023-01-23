‫ وزير الإسكان يَستعرض ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة خلال العام الماضي 2022، مؤكدًا مواصلة الجهود والمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من مشروعات لخدمة أهالي الصعيد.



وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت تنفيذ وحدات سكنية ( سكن كل المصريين )، وطرح أراضٍ سكنية متنوعة للمواطنين، وتخصيص أكثر من 30 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة ( تجارى إدارى/، تجارى إدارى سكنى / تعليمى / طبى /حضانة / نادٍ رياضى / كمباوند)، وكذلك تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل وتنسيق العديد من المناطق.



وأضاف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه نظرًا للإقبال من المواطنين على الإسكان بالمدينة، جارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالي 1008 وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90م2 نموذج ( 3 غرف + صالة ) ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة سوهاج الجديدة، لتلبية طلبات المتقدمين، كما تم طرح 12054 قطعة أرض سكنية متنوعة بين إسكان ( أكثر تميزًا – مميز – متوسط ) لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات بمحافظة سوهاج، ومنح فرص للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدينة وفق اشتراطات محددة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي سعة 200 سريرا بمساحة 8.6 فدان، الذى يضم مبنى المستشفى المكون من أرضى + 4 أدوار متكررة، ومبانى أخرى ضمن مكونات المشروع تشمل غرف كهرباء وأمن وصيانة وغير ذلك، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ "مستشفى الأطفال " سعة 263 سريرا، ويتكون من بدروم + أرضى + 6 أدوار على مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر ( مسلمين / مسيحيين)، وبيع أكثر من 20 محلًا تجاريًا بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم تخصيص 2 مدرسة خاصة للمستثمرين وجارٍ التنفيذ، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية.



وأعلن المهندس مصطفى هارب، أنه تم تشغيل العديد من المحال التجارية بسوق الجملة، وتشغيل مصلحة الشهر العقاري ومصلحة البريد والإسعاف، وتشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي من مدينة سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة ( والعكس )، وتشغيل مركبات " طف طف " داخل المدينة.

وأضاف، أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم " مرحلة أولى "، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات ( مياه – صرف - رى ) لمنطقة 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة، وكذا البدء في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ببعض المناطق بالمدينة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرفق، كما تم تنفيذ مسطحات خضراء بمساحة 40 فدانا وأعمال تطوير للميادين الرئيسية بالمدينة.



وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لعدة أحياء ومناطق بالمدينة بقيمة استثمارات 320 مليون جنية وعددها 11 مشروعا، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة 315 كيلو مترا، منفذ منها 185 كم و 130 كم تحت الإنشاء ومتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.



وقال: تم اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع كميات المياه الزائدة الناتجة عن الأمطار خلال فصل الشتاء شملت: تطهير جميع بالوعات صرف المطر، كما تم تطهير مخرَّات السيول بالمدينة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الكوارث والأزمات لتعمل بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة يوميا، هذا إلى جانب التنسيق مع شركة التشغيل والصيانة بالمدينة لتوفير جميع الوسائل والمعدات من عربات الكسح وعربة النافورى لمواجهة أى طوارئ.

