تعرف على حكم صيام أول رجب وفضل الشهر وموعد آذان المغرب

صيام أول رجب، استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 2023، لعام 1444هـ بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء البلاد، وتحققت شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، بثبوت رؤية هلال شهر رجب، والذي ينطلق اليوم ويشهد صيام الكثيرين له.

صيام أول رجب

ويتساءل الكثيرون عن فضل صيام أول رجب الذي يعتاد كثير من المسلمين على صومه، أو الصوم نافلتي الاثنين والخميس طوال هذا الشهر الكريم، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر علمائها.

فضل صيام أول رجب

وقالت "الإفتاء" بخصوص صيام أول رجب إن الصوم في هذا الشهر الكريم سنة من سنن النبي "ص"، حيث ورد عن سهل بن سعد أن رسول الله "ص" قال: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة- لا يدخل منه أحد غيرهم- يقال: أين الصائمون؟" رواه البخاري ومسلم.

صيام أول رجب وفضله الكبير

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان، توضيحا لفضل صيام أول رجب أن شهر رجب من الأشهر الأربعة الحُرم، مستعينًا بقول الله تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرة شهرا في متاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم"، والأربعة أشهر الحرم هم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.

صيام أول رجب والنوافل

واستعان أمين الإفتاء خلال توضيحه لفضل صيام أول رجب ببعض الأحاديث التي تبين فضل صيام النوافل في رجب، مثلما رواه مسلم: قال "ص": "من صام يومًا تطوعًا فى سبيل من غير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا"، كما ورد عن النبي "ص" صومه الأثنين والخميس من كل إسبوع.

صيام أول رجب وأهمية الدعاء

ويوجد فضل كبير لـ صيام أول رجب الذي يعد من النوافل التي لها فضل كبير رغم عدم ورود حديث بعينه فى فضل صيام أول رجب، إلى جانب أهمية الدعاء في هذا الشهر الفضيل إلا أن الدعاء من الأمور المحببة التي يجب أن يحرص عليها المرء المسلم.

أفضل دعاء في شهر رجب

وتوجد العديد من الأدعية المستحبة خلال شهر رجب لعل أبرزها: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

فضل شهر رجب

شهر رجب له فضل كبير إذ أنه أحد الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها ربنا جل وعلا، حيث قال تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرة شهرا في متاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم".

ويحرص المسلمون على التقرب إلى الله خلال شهر رجب بالعديد من النوافل والعبادات الصالحة التي تتضمن الصيام والصلاة في أوقاتها وإخراج الصدقات والعمرة والذكر والبعد عن المعاصي، وغيرها من الأعمال الطيبة.

موعد آذان المغرب بعد صيام أول رجب

ويتضمن صيام أول رجب بحث الصائمين في جمهورية مصر العربية عن موعد آذان المغرب، من أجل تناول الإفطار والدعاء قبل الإفطار، وأخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه"، ويرفع آذان المرب في تمام الـ5:24 بتوقيت القاهرة.