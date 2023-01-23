عاجل| بعد الإفراج عنهما..هل يعود صفوان ثابت ونجله لرئاسة "جهينة"؟

عادة الأحاديث من جديد عن احتمال تولي صفوان ثابت ونجله سيف صفوان ثابت رئاسة مجلس إدارة شركة جهينة، بعد سنوات من أبتعادهم عنها بسبب ظروف حبسهم، شهدت الشركة خلالها العديد من الأحداث الجوهرية.

و كان قد تم التحفظ على صفوان ثابت هو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في 2 ديسمبر 2022، على ذمة أتهامة بعدد من القضايا وقتها تتعلق بتمويلهم جماعات ارهابية؛ ليتم بعدها تعيين نجلة سيف الدين ثابت للقيام بأعمال رئيس مجلس الادارة، حيث كان يشغل العضو المنتدب للشركة ليكون له كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

صفوان ثابت يستقيل من جهينة :

وفي يناير 2021 قدم صفوان ثابت استقالته نهائيا من عضوية مجلس، وقامت إدارة الشركة بتعيين محمد بن عبدالله بن محمد الدغيمه وهو عضو بمجلس الأعمال المصري السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية رئيسا لمجلس الادارة، كما تم تعيين أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية كعضو بمجلس الإدارة، الذي تولى فيما بعد رئيسا لمجلس الادارة بدلا من محمد بن عبدالله بن محمد الدغيمه.

وفي شهر فبراير 2021، تم التحفظ علي "سيف" ليتم تنحية هو الاخر من مجلس إدارة الشركة؛ ليبتعد بذلك صفوان ونجله نهائيا عن تراس اي مناصب قيادية بالشركة، ويتولي أحمد الوكيل إدارتها خاصة وان المستثمر السعودي محمد بن عبدالله بن محمد الدغيمه يمر بظروف صحية تعيقة عن متابعة اعمال الشركة.

لا لعودة “ صفوان ثابت حتي الان :

وأفرج عن الاثنين يوم السبت الماضي، وقد شهد سهم الشركة عقب الإفراج عنهم صعودا بنحو 13% قبل أن يتراجع اليوم بنسبة 2% ليصل إلى 9.22 جنيه، وسط احاديث عن احتمال عودتهما لرئاسة الشركة وهو ما تم نفيه في بيان صحفي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه حتى الآن لم يطرأ أي تغيرات تذكر على مجلس إدارة في إشارة إلى أنه لم يتم عودة صفوان ونجله إلى رئاسة مجلس الإدارة.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة وجود تغيرات في عضوية مجلس الإدارة سوف يتم الافصاح مباشرة.

وتستحوذ عائلى صفوان ثابت على أكثر من 50% من أسهم شركة جهينة التى تعد من أكبر الشركات في قطاع الأغذية، من خلال صندوق الاستثمار فرعون انفستمنت، كما يمتلكان كلا من شركة بلدانا القطرية ح، واحدي صناديق الاستثمار الاجنبية حصة بها 10%، والباقي نسبة تداول حر.

بلدنا القطرية تخطف حصة من جهينة:

وفي اثناء غياب صفوان ونجله عن مجلس إدارة الشركة فقد شهدت العديد من الأحداث الجوهرية، حيث قامت شركة بلدنا القطرية برفع حصتها إلى 10% من راسمال جهينه، في قيمة صفقة بلغت وقتها قيمة الصفقة الإجمالية 12.39 مليون جنيه مصري ما يعادل 2.48 مليون ريال قطري بعدما سبق وان اشترت حصة 5% من الشركة في يوليو 2021 بقيمة 285 مليون جنيه مصري.

وكما شهدت ايضا خروج اسهم الشركة من التداول على مؤشر مورجان استانلي لعد موافتها شروط القيد ليتم إضافة سهم شركة أبوقير للأسمدة بدلا منها.

واقر مجلس إدارة الشركة في غياب المساهمين الرئسين، توزيعات ارباح على المساهين بقيمة بقيمة 188.28 مليون جنيه عن أرباح 2021، حيث وافقت لجمعية العمومية على توزيع كوبون نقدي بواقع 0.35 جنيه للسهم الواحد عن أرباح العام الماضي.