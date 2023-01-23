سعر الدولار اليوم الاثنين 23 يناير 2023 بالنبوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم من الموضوعات التي تشهد بحثا متزايدا على مدار اليوم، منذ الارتفاع الكبير والقياسي للعملة الأمريكية الخضراء أمام الجنيه - العملة المحلية المصرية- نظرا للاضطرابات التي يشهدها العالم، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أعقبها من قرارات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

ونرصد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 23 يناير أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات بمختلف البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 29.69 للشراء، 29.79 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib 29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

تحديثات سعر الدولار اليوم

وتقدم "بوابة الفجر"، سعر الدولار اليوم وبقية أسعار العملات فى كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر من خلال نشر التحديثات الفورية والحالية للأسعار فور حدوث تغيرات بها.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

29.77 جنيه للشراء.

29.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين فى البنك الأهلى

29.69 جنيه للشراء.

29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-1-2023 فى بنك مصر

29.69 جنيه للشراء.

29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

29.79 جنيه للشراء.

29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.85 جنيه للشراء.

29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-1-2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

29.79 جنيه للشراء.

29.89 جنيه للبيع.