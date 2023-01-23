سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في الأسواق محليا وعالميا

سعر الذهب اليوم، انتاب سوق الذهب في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، حيث قفز لى مسويات قياسية، تخطت الـ2000 جنيه لجرام عيار 21 في بعض الأوقات قبل أن يعاود للهبوط ويصل لـ1775.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ23 من يناير 2023 انخفاضا ملحوظا مع بدء التعاملات، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية، بنحو 5 جنيهات مسجلا 1775 جنيها بينما تراجع سعر الجنيه الذهب 40 جنيها، ليصل إلى 14200 جنيه.

وتقدم "بوابة الفجر" لروادها وقرائها الكرام كافة التفاصيل التي تخص سعر الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر عيار 24 اليوم الاثنين 2028.5 جنيه، وهو الأكثر انتشارا في دول الخليج والمحافظات الساحلية.

سعر الذهب عيار21 اليوم الاثنين

وانخفض سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية اليوم إلى 1775 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار18

وهبط سعر الذهب عيار 18 الذي ينتشر بشكل كبير في الصعيد إلى 1521.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وتراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 1183.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليسجل نحو 14200 جنيها، بينما سجل السعر العالمى للأونصة أو الأوقية نحو 1925 دولارا.

سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يناير 2023 عالميًا

وسجلت العقود الفورية على المستوى العالمي، استقرارا حيث سجل سعر الأوقية 928 بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية، وبلغت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن نحو 31.1 جرام، 1.928.80 دولارًا.